Шараповой вернут статус посла доброй воли ООН по окончании дисквалификации

В апреле 2017 года, когда истечет срок дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой, она снова станет послом доброй воли Организации Объединенных Наций.

- Программа развития ООН была рада узнать, что Мария Шарапова сможет вернуться в свой любимый спорт раньше, чем ожидалось, и мы восстановим ее в качестве посла доброй воли, как только истечет дисквалификация в апреле 2017, - цитирует представителя ООН «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Ранее Шарапова в течение девяти лет участвовала в программе ООН по борьбе с нищетой и неравенством, однако в марте 2016 года с ней расторгли соглашение в связи с признанием в употреблении мельдония.

Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок наказания до 15 месяцев.