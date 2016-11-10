Шараповой вернут статус посла доброй воли ООН по окончании дисквалификации

В апреле 2017 года, когда истечет срок дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой, она снова станет послом доброй воли Организации Объединенных Наций.

- Программа развития ООН была рада узнать, что Мария Шарапова сможет вернуться в свой любимый спорт раньше, чем ожидалось, и мы восстановим ее в качестве посла доброй воли, как только истечет дисквалификация в апреле 2017, - цитирует представителя ООН «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Ранее Шарапова в течение девяти лет участвовала в программе ООН по борьбе с нищетой и неравенством, однако в марте 2016 года с ней расторгли соглашение в связи с признанием в употреблении мельдония.

Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок наказания до 15 месяцев.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: спорт
Организации: ООН
Следующая новость Ирландский автор получил премию 10 тысяч фунтов за роман из одного предложения

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО