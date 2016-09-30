Шарапова и сестры Уильямс вошли в долю UFC
Российская теннисистка Мария Шарапова приобрела долю в UFC – крупнейшей организации, проводящей бои по смешанным правилам (MMA).
Вместе с ней покупку совершили Серена и Винус Уильямс. Все три спортсменки были первым ракетками мира. Об этом сообщает The Wall Street Jornal.
Напомним, минувшим летом UFC была за 4 миллиарда долларов приобретена имиджевым агентством WME-IMG. После этого организация предложила ряду своих клиентов инвестировать в организацию.
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