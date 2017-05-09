Шарапова потерпела поражение от канадской теннисистки Бушар
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила канадской спортсменке Эжени Бушар во втором круге турнира категории Premier, который проходит в Мадриде.
Поединок длился около трех часов. Закончился он со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу Бушар, сообщает «Лента.ру».
Это была пятая встреча теннисисток, в четырех из которых побеждала Шарапова.
Ранее Бушар раскритиковала россиянку за употребление мельдония, а также высказалась против выдачи ей wild card на соревнования после дисквалификации.
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