Шарапова получила спецприглашение на турнир в Бирмингеме

Организаторы турнира WTA Aegon Classic в Бирмингеме прислали специальное приглашение (wild card) российской теннисистке Марии Шараповой.

На сайте соревнования отмечено, что россиянка получила wild card первой из семи кандидатов. «Это было нелегкое решение и мы признаем, что не все согласятся с ним. Однако Мария полностью выполнила условия дисквалификации и теперь вновь демонстрирует высококлассный теннис», - говорится в сообщении.

Шарапова поблагодарила организаторов и отметила, что рада возможности сыграть в Бирмингеме. Участие в турнире она рассматривает как подготовку к «Уимблдону».

Ранее сообщалось, что Шараповой отказали в предоставлении спецприглашений на «Роллан Гаррос» и «Уимблдон», хотя у нее есть возможность участвовать в квалификационном раунде последнего турнира.