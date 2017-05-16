Шарапова осталась без приглашения на «Ролан Гаррос»
Российская спортсменка Мария Шарапова не получила специальное приглашение (wild card) на открытый чемпиона Франции по теннису «Ролан Гаррос».
Ее фамилии не оказалось ни в квалификации, ни в основной сетке, сообщает ТАСС.
Глава Минспорта России Павел Колобков выразил сожаление в связи с таким решение оргкомитета турнира. По его мнению, Шарапова, будучи одной из самых сильных теннисисток в мире, заслужила право выступление на «Ролан Гаррос». В то же время он выразил уверенность в том, что отказ только закалит Шарапову и сделает ее сильнее.
Ранее Шарапова получила wild card на участие в трех турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).
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