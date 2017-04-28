Шарапова одержала третью победу на турнире в Штутгарте
Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте, одержав победу над эстонской спортсменкой Анетт Контавейт.
Матч длился один час 23 минуты. Шарапова обыграла соперницу со счетом 6:3, 6:4, сообщает «Лента.ру». Это третья победа россиянки после 15-месячной дисквалификации.
В полуфинале ей предстоит встреча с француженкой Кристиной Младенович или испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро. Соперница Шараповой определится по итогам матча этих двух спортсменок.
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