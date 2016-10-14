В Шамильском районе Дагестана введен режим КТО
В Шамильском районе Республики Дагестан введен режим контртеррористической операции.
Об этом сообщает телеканал «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ.
Режим введен в 18:30 по московскому времени. На территории района проводятся мероприятия по поиску боевиков и их пособников.
Решение о введении режима КТО принято руководителя оперативного штаба.
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