В Шамильском районе Дагестана введен режим КТО

В Шамильском районе Республики Дагестан введен режим контртеррористической операции.

Об этом сообщает телеканал «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ.

Режим введен в 18:30 по московскому времени. На территории района проводятся мероприятия по поиску боевиков и их пособников.

Решение о введении режима КТО принято руководителя оперативного штаба.

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