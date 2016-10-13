Шакро Молодого назвали лидером всех преступников РФ

В материалах уголовного дела вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) фигурирует понятие "лидер преступного сообщества России". Такая терминология в РФ применяется впервые.

В результате получается, что любой осужденный или обвиняемый может стать участником ОПГ Калашова. В отношении Захария Калашова возбуждено уголовное дело по статье "организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии", сообщает монитор сайта Санкт-Петербург.ру.

Захарию Калашову также предъявлено обвинение в вымогательстве. В уголовном деле говорится, что он стал лидером преступного сообщества после смерти прошлого руководителя - "деда Хасана" - в 2013 году.