Из шахты в Челябинской области вывели 48 горняков
Из шахты «Центральная» в Челябинской области в результате пожара были эвакуированы 48 горняков.
Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС. По его данным, в подсобном помещении задымился обогреватель.
Пожар ликвидировали в течение нескольких минут, работа шахты не прекращалась.
Шахта принадлежит АО «Южуралзолото группа компаний». В организации дать комментарий об инциденте отказались.
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