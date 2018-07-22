Из шахты в Челябинской области вывели 48 горняков

Из шахты «Центральная» в Челябинской области в результате пожара были эвакуированы 48 горняков.

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС. По его данным, в подсобном помещении задымился обогреватель.

Пожар ликвидировали в течение нескольких минут, работа шахты не прекращалась.

Шахта принадлежит АО «Южуралзолото группа компаний». В организации дать комментарий об инциденте отказались.