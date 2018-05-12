На шахте в Свердловской области погиб рабочий

На шахте «Евсютинская» в Нижнем Тагиле погиб шахтер во время закладки взрывпакетов.

По предварительной информации, трое сотрудников ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» закладывали взрывпакеты, после чего двое из них вернулись, а один остался на месте. Позже мастер обнаружил тело шахтера на 240-м горизонте.

Погибшим оказался машинист скреперной лебедки с правом ведения взрывных работ 1987 года рождения. При осмотре врач обнаружил у погибшего признаки взрывного травмирования, передает РИА «Новости». При этом сотрудники шахты заявили, что звуков взрыва не слышали.

В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства гибели шахтера. Следователи изучают документацию с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте.