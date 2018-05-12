На шахте в Свердловской области погиб рабочий
На шахте «Евсютинская» в Нижнем Тагиле погиб шахтер во время закладки взрывпакетов.
По предварительной информации, трое сотрудников ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» закладывали взрывпакеты, после чего двое из них вернулись, а один остался на месте. Позже мастер обнаружил тело шахтера на 240-м горизонте.
Погибшим оказался машинист скреперной лебедки с правом ведения взрывных работ 1987 года рождения. При осмотре врач обнаружил у погибшего признаки взрывного травмирования, передает РИА «Новости». При этом сотрудники шахты заявили, что звуков взрыва не слышали.
В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства гибели шахтера. Следователи изучают документацию с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте.
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