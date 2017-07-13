На шахте под Свердловском произошла авария

В Свердловской области в результате обрушения породы на шахте «Ново-Кальинская» погиб один горняк.

На место происшествия прибыли полицейские, судмедэксперт и представитель СКР по региону.

По данным МЧС, в момент происшествия в шахте находились 120 человек. Их эвакуация не потребовалась, шахта продолжает работать, сообщает ТАСС.

Согласно предварительной версии, к обрушению породы привело повреждение конструкций, которые служили для ее укрепления. Точные причины происшествия будут установлены специально созданной комиссией.