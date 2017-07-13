На шахте под Свердловском произошла авария
В Свердловской области в результате обрушения породы на шахте «Ново-Кальинская» погиб один горняк.
На место происшествия прибыли полицейские, судмедэксперт и представитель СКР по региону.
По данным МЧС, в момент происшествия в шахте находились 120 человек. Их эвакуация не потребовалась, шахта продолжает работать, сообщает ТАСС.
Согласно предварительной версии, к обрушению породы привело повреждение конструкций, которые служили для ее укрепления. Точные причины происшествия будут установлены специально созданной комиссией.
Следующая новость Роспотребнадзор ослабит нагрузку на бизнес
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии