В шахте «Распадская» в Кузбассе произошел пожар

В шахте «Распадская», расположенной в Междуреченске Кемеровской области, произошел пожар, сообщил информированный источник.

По словам собеседника «Интерфакса», в шахте на момент возгорания находились около 200 горняков.

В настоящее время проводится их эвакуация. В результате пожара никто не пострадал, угрозы жизни людей нет.