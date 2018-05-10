В шахте «Распадская» в Кузбассе произошел пожар
В шахте «Распадская», расположенной в Междуреченске Кемеровской области, произошел пожар, сообщил информированный источник.
По словам собеседника «Интерфакса», в шахте на момент возгорания находились около 200 горняков.
В настоящее время проводится их эвакуация. В результате пожара никто не пострадал, угрозы жизни людей нет.
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