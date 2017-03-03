Сгонка веса довела спортсмена Нурмагомедова до больницы

Российский боец Хабиб Нурмагомедов оказался в больнице из-за интенсивной сгонки веса. Об этом рассказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов

«Сейчас он на ногах, все нормально», - сообщил ТАСС Нурмагомедов-старший. Однако при этом добавил, что врачи запретили спортсмену выступать.

По сведениям агентства, боец почувствовал себя плохо в пятницу утром, находясь в сауне, и в итоге был госпитализирован.

Поединок между Нурмагомедовым и американским спортсменом Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в легком весе отменен.