Сгонка веса довела спортсмена Нурмагомедова до больницы
Российский боец Хабиб Нурмагомедов оказался в больнице из-за интенсивной сгонки веса. Об этом рассказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов
«Сейчас он на ногах, все нормально», - сообщил ТАСС Нурмагомедов-старший. Однако при этом добавил, что врачи запретили спортсмену выступать.
По сведениям агентства, боец почувствовал себя плохо в пятницу утром, находясь в сауне, и в итоге был госпитализирован.
Поединок между Нурмагомедовым и американским спортсменом Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в легком весе отменен.
Следующая новость Де Мистура анонсировал пятый раунд межсирийских переговров
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии