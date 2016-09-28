Сформирована коллегия присяжных по делу Немцова

В Московском окружном военном суде сформировали состав коллегии присяжных по уголовному делу в отношении пятерых обвиняемых в убийстве депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова.

По данным «Интерфакса», сторонам удалось сформировать коллегию из 12 основных и 10 запасных присяжных.

В августе 2016 года коллегию отобрать не получилось.

Немцов был убит в центре Москвы в 2015 году.