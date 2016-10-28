Сезон зимней навигации открывается в Москве
На Москве-реке 28 октября официально открывается сезон зимней навигации, сообщает «Национальная служба новостей».
Во время зимы пассажиров будут перевозить 10 теплоходов ледового класса. У этого вида суден укрепленный нос. Они могут ходить по реке и самостоятельно колоть лед толщиной до 20 сантиметров.
Если река промерзнет глубже, то теплоходы будет сопровождать ледокол.
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