Сезон субботников открылся парадом коммунальной техники в Красногорске

В Подмосковье стартовал месячник по благоустройству, в честь начала которого в Красногорске прошел парад коммунальной техники.

На площади выстроились около 300 единиц спецтехники – поливальные машины, автовышки, погрузчики. На открытии парада присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает телеканал «360».

В последнее время власти регулярно пополняют парк коммунальных машин. Осенью Воробьев вручил около 200 единиц техники, которая поступила в 21 муниципалитет. Сейчас в области покупают универсальную технику, которая работает и зимой и летом.

Месячник по благоустройству пройдет в Московской области с 14 апреля по 14 мая.