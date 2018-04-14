Сезон субботников открылся парадом коммунальной техники в Красногорске
В Подмосковье стартовал месячник по благоустройству, в честь начала которого в Красногорске прошел парад коммунальной техники.
На площади выстроились около 300 единиц спецтехники – поливальные машины, автовышки, погрузчики. На открытии парада присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает телеканал «360».
В последнее время власти регулярно пополняют парк коммунальных машин. Осенью Воробьев вручил около 200 единиц техники, которая поступила в 21 муниципалитет. Сейчас в области покупают универсальную технику, которая работает и зимой и летом.
Месячник по благоустройству пройдет в Московской области с 14 апреля по 14 мая.
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