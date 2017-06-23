Сезон отпусков вызвал пробки и очереди в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о серьезных очередях и пробках на подъезде к московскому аэропорту «Шереметьево» из-за начала сезона отпусков.
Авиаперевозчик также призвал пассажиров заранее прибывать в аэропорт для прохождения предполетных формальностей. Кроме того, отпускникам рекомендовано пользоваться услугами аэроэкспресса, который отправляется с Белорусского вокзала в центре Москвы.
Ранее пассажиры в соцсетях пожаловались на большие очереди на регистрацию в аэропорту «Шереметьево». По совам источника газеты «Ведомости», проблема вызвана перебоями в работе багажной ленты аэропорта, из-за чего приходится вручную обрабатывать весь багаж.
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