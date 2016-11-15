Сезон навигации по рекам и каналам в Санкт-Петербурге продлится до 30 ноября, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

- Срок начала и окончания навигации для разводки мостов на Неве и Малой Неве установлен с 10 апреля по 30 ноября -, рассказал «Санкт-Петербург.ру» представитель комитета.

Навигация в рукавах Невы прекращается с 15 ноября. Таким образом, с сегодняшнего дня Гренадерский, Кантемировский и Сампсониевский мосты уже закрыты для пропуска судов.

Разводка мостов не производится только в дни официальных государственных праздников, при наступлении устойчивой температуры воздуха в восемь градусов мороза и скорости ветра свыше 12 м/с на высоте 20 метров.