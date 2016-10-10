Севшая на лицо Клинтон муха вызвала большой резонанс в соцсетях

Во время второго раунда дебатов кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа на лицо Клинтон села муха. Инцидент вызвал широкую дискуссию в социальных сетях.

Пользователи удивились, что бывшая госсекретарь даже не попыталась смахнуть насекомое с лица. Муха несколько минут просидела на левой брови кандидата, сообщает ТВ Центр.

Теперь у насекомого появились аккаунты в соцсетях. Пользователи устроили опросы по теледебатам, в которых победила муха. Согласно официальным данным, победителем дебатов стала Хиллари Клинтон. Следующий раунд словесной дуэли кандидатов пройдет 19 октября.