Северокорейская ракета залетела в Японию

КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты, которая упала в исключительной экономической зоне Японии.

В правительстве Японии заявили назвали действия Северной Кореи провокацией, нарушающей резолюцию Совета Безопасности ООН, передает URA.RU.

В Токио также добавили, что запуски ракет КНДР угрожают безопасности морских и воздушных судов. Впрочем, данных об ущербе от упомянутого инцидента у японского правительства пока нет.

Ранее В Пхеньяне заявили о готовности нанести ракетный удар по любой точке на земном шаре. При этом подчеркивалось, что каждая из выпущенных ракет попадет в цель.