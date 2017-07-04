Северокорейская ракета залетела в Японию
КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты, которая упала в исключительной экономической зоне Японии.
В правительстве Японии заявили назвали действия Северной Кореи провокацией, нарушающей резолюцию Совета Безопасности ООН, передает URA.RU.
В Токио также добавили, что запуски ракет КНДР угрожают безопасности морских и воздушных судов. Впрочем, данных об ущербе от упомянутого инцидента у японского правительства пока нет.
Ранее В Пхеньяне заявили о готовности нанести ракетный удар по любой точке на земном шаре. При этом подчеркивалось, что каждая из выпущенных ракет попадет в цель.
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