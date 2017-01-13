«Северный поток-2» застрахован от новых санкций США в отношении РФ
Новые санкции, которые власти США планируют ввести в отношении России, не повлияют на строительство газопровода «Северный поток-2».
По мнению преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, проект надежно застрахован от грядущих санкций.
В интервью агентству «Экономика сегодня» он пояснил, что законопроект об ограничениях может быть отклонен, шансы его принятия в настоящий момент невелики. В случае, если санкции будут все же введены, они могут быть проигнорированы странами, участвующими в проекте.
Кроме того, риск для «Северного потока-2» снижает тот факт, что его строительство ведется без иностранного участия в капитале компании-оператора.
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