«Северный поток-2» застрахован от новых санкций США в отношении РФ

Новые санкции, которые власти США планируют ввести в отношении России, не повлияют на строительство газопровода «Северный поток-2».

По мнению преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, проект надежно застрахован от грядущих санкций.

В интервью агентству «Экономика сегодня» он пояснил, что законопроект об ограничениях может быть отклонен, шансы его принятия в настоящий момент невелики. В случае, если санкции будут все же введены, они могут быть проигнорированы странами, участвующими в проекте.

Кроме того, риск для «Северного потока-2» снижает тот факт, что его строительство ведется без иностранного участия в капитале компании-оператора.