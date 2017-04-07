Северный Ледовитый океан со временем станет Атлантическим

Группа ученых из Канады, Норвегии, Польши, США и России обосновали свою гипотезу о том, что Северный Ледовитый океан в скором времени может стать Атлантическим. Для поиска доказательств эксперты решили провести ряд экспериментов.

Целое исследование было проведено сотрудниками различных научных университетов в ходе которого ученые выяснили, что в Евразийском бассейне на данный момент проходят ряд процессов смешивания воды по вертикали, - сообщают «Народные новости».

Та же ситуация на данный момент зафиксирована в Атлантическом океане. За счет постоянного уменьшения толщины льда вода перемешивается активнее, чем когда-то и, тем самым, переходит в состояние ослабленной стратификации.