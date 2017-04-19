Северный Кавказ становится центром вербовки терроризма
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о нарастающих темпах вербовки террористов на Северном Кавказе.
За последнее время в Северо-Кавказском федеральном округе уже выявили 66 человек, занимавшихся вербовкой. Отдельной проблемой является активизация вооруженных банд, финансируемых из зарубежных стран.
Особо опасным элементом системы Патрушев назвал создание автономных законспирированных террористических ячеек для совершения резонансных терактов.
По данным Совета Безопасности, сейчас на стороне террористов в Сирии и Ираке воюет почти 2,7 тысячи жителей Северного Кавказа, отмечает РИА Новости.
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