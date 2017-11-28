В Северной Осетии придумали особые витамины
Североосетинские ученые создали рецепты натуральных витаминов, предназначенных для разных категорий людей.
Разработка принадлежит специалистам Горского государственного аграрного университета (ГГАУ). В общей сложности на их счету свыше трех десятков рецептур, которые варьируются с учетом возраста, пола и индивидуальных особенностей человека, рассказала ТАСС доцент кафедры биотехнологии и стандартизации ГГАУ Лариса Дзантиева.
Она добавила, что университет уже получил патенты на свои изобретения и готов продавать их всем желающим заниматься производством витаминов. Собеседница агентства подчеркнула, что витамины содержат только натуральные компоненты
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