В Северной Осетии коммунисты судятся друг с другом
В Северной Осетии «Коммунисты России» подали иск в суд против КПРФ. Они требуют снять партию с парламентских выборов.
Ранее аналогичный иск был подан соратниками Геннадия Зюганова. В нем утверждается, что «Коммунисты России» подделали подписи. По словам главы КПРФ, соответствующий иск уже рассматривался Верховным судом РФ на прошлой неделе.
Суд Владикавказа постановил направить туда же новое административное дело. При этом ЦИК Северной Осетии подтвердил надичие поддельных подписей, сообщает экспертный канал «ФедералПресс» со ссылкой на «Кавказский узел».
Первый зампредседателя ЦК «Коммунистов России» Руслан Хугаев заявил, что у партии также есть компромат на КПРФ. Он будет представлен на процессе в ВС России.
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