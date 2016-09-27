В Северной Корее завершили разработку ядерного оружия

Власти КНДР завершили разработку ядерного оружия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство Северной Кореи.

- В КНДР знакомили людей с важнейшими новостями, такими, как ядерное испытание, как правило, по каналам информационного сообщения ЦТАК (государственное информагентство КНДР) или заявления правительства. В этот раз об испытании ядерной боеголовки известил Институт ядерного оружия. Какой намек дает официальное оглашение совершенно засекреченного учреждения? Пожалуй, это и есть выражение уверенности в том, что страна, в основном, завершила разработку ядерного оружия, - говорится в сообщении.

В Пхеньяне подчеркнули, что будут и дальше развивать ядерное оружие.

- Официальное оглашение Института ядерного оружия, можно сказать, отражает волю КНДР непрерывно прилагать большие усилия к укреплению, развитию ядерных вооруженных сил. Нынешнее испытание ядерной боеголовки проведено по планам ТПК (Трудовой партии Кореи - ИФ) в области строительства стратегических ядерных вооруженных сил. В связи с успешным проведением испытания ЦК ТПК послал научно-техническим работникам - ядерщикам - горячие поздравления, - отмечается в релизе.

В 2006 году Пхеньян провел первое подземное ядерное испытание.