На Северном полюсе нашли тайную военную базу нацистов
Российские ученые обнаружили в Арктике секретный военный объект Третьего рейха. Секретная база войск гитлеровской Германии была размещена на острове Земля Александры в 1000 км от Северного полюса.
Полагается, что базу немецкие ученые покинули после того, как отравились медвежьим мясом. На территории объекта было найдено множество документов и различных реликвий времен Второй мировой войны, сообщает «Planet Today».
Специалисты проводили здесь тайную деятельность до 1944 года. Кодовое название базы – Schatzgraber (Охотник за сокровищами). Сооружение применяли в качестве метеорологической станции.
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