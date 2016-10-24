На Северном полюсе нашли тайную военную базу нацистов

Российские ученые обнаружили в Арктике секретный военный объект Третьего рейха. Секретная база войск гитлеровской Германии была размещена на острове Земля Александры в 1000 км от Северного полюса.

Полагается, что базу немецкие ученые покинули после того, как отравились медвежьим мясом. На территории объекта было найдено множество документов и различных реликвий времен Второй мировой войны, сообщает «Planet Today».

Специалисты проводили здесь тайную деятельность до 1944 года. Кодовое название базы – Schatzgraber (Охотник за сокровищами). Сооружение применяли в качестве метеорологической станции.