В Северном море утонуло судно под флагом Барбадоса
Грузовое судно под флагом Барбадоса затонуло в Северном море, в 70 километрах от французского порта Дюнкерк. Экипаж успел благополучно покинуть корабль.
Катастрофа произошла в эксклюзивной экономической зоне Великобритании. Глубина моря в районе ЧП - 40 метров. В трюмах корабля находится 3800 тонн гранулированного оксида магния. Это вещество не растворяется в воде и не представляет опасности для окружающей среды.
Также в топливных баках судна находится 80 кубометров солярки. Сейчас на месте катастрофы наблюдается тонкая радужная топливная пленка, которая растянулась на километр, сообщает ТАСС.
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