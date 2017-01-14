В Северном море утонуло судно под флагом Барбадоса

Грузовое судно под флагом Барбадоса затонуло в Северном море, в 70 километрах от французского порта Дюнкерк. Экипаж успел благополучно покинуть корабль.

Катастрофа произошла в эксклюзивной экономической зоне Великобритании. Глубина моря в районе ЧП - 40 метров. В трюмах корабля находится 3800 тонн гранулированного оксида магния. Это вещество не растворяется в воде и не представляет опасности для окружающей среды.

Также в топливных баках судна находится 80 кубометров солярки. Сейчас на месте катастрофы наблюдается тонкая радужная топливная пленка, которая растянулась на километр, сообщает ТАСС.