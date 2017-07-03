Северная Корея заявила о готовности к нанесению ракетных ударов
Пхеньян готов в любое время обрушить ракетный удар на любую точку земного шара.
Об этом руководство страны заявило в День стратегических войск Корейской народной армии, отмечаемый 3 июля.
Власти КНДР подчеркивают, что до своих целей долетят все запущенные ракеты. При этом силы ПВО противника не смогут их засечь, сообщает «Ридус» со ссылкой на местные СМИ.
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