Северная Корея заявила о готовности к нанесению ракетных ударов

Пхеньян готов в любое время обрушить ракетный удар на любую точку земного шара.

Об этом руководство страны заявило в День стратегических войск Корейской народной армии, отмечаемый 3 июля.

Власти КНДР подчеркивают, что до своих целей долетят все запущенные ракеты. При этом силы ПВО противника не смогут их засечь, сообщает «Ридус» со ссылкой на местные СМИ.