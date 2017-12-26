Северная Корея создала новый искусственный спутник
Северная Корея разработала новый искусственный спутник «Кванмёнсон-5», сообщила южнокорейская разведка.
Характеристики и технические параметры новой разработки пока остаются секретом. О сроках запуска спутника также ничего неизвестно.
КНДР запустила искусственный спутник «Кванмёнсон-4» 7 февраля 2016 года. Мировое сообщество восприняло это как предлог для испытания новой баллистической ракеты, сообщает «Собеседник».
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