Северная Корея создала новый искусственный спутник

Северная Корея разработала новый искусственный спутник «Кванмёнсон-5», сообщила южнокорейская разведка.

Характеристики и технические параметры новой разработки пока остаются секретом. О сроках запуска спутника также ничего неизвестно.

КНДР запустила искусственный спутник «Кванмёнсон-4» 7 февраля 2016 года. Мировое сообщество восприняло это как предлог для испытания новой баллистической ракеты, сообщает «Собеседник».

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