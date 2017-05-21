Северная Корея произвела запуск ракеты неизвестной модификации

КНДР произвела запуск ракеты или снаряда неизвестного типа. Испытания прошли в районе Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап, японские военные считают, что ракета была представлена на параде 25 апреля.

Неделю назад Северная Корея провела успешные испытания баллистической ракеты. Ракета поднялась на высоту 2111 километров и пролетела расстояние в 787 километров. Затем она упала в Японское море.

Подчеркивается, что ракета летела по навесной траектории, в противном случае она могла достигнуть Гавайских островов и Гуама.