Северная Корея произвела запуск неопознанной ракеты

Северная Корея произвела запуск ракеты неопознанного типа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap. По его его информации, запуск был осуществлен с полигона недалеко от города Кусон на северо-западе КНДР.

Поясняется, что запущенный снаряд мог оказаться баллистической ракетой.

2 апреля Северная Корея провела испытания баллистической ракеты. По сведениям Пентагона и японского правительства, снаряд упал на территории Северной Кореи.