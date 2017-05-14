Северная Корея произвела запуск неопознанной ракеты
Северная Корея произвела запуск ракеты неопознанного типа.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap. По его его информации, запуск был осуществлен с полигона недалеко от города Кусон на северо-западе КНДР.
Поясняется, что запущенный снаряд мог оказаться баллистической ракетой.
2 апреля Северная Корея провела испытания баллистической ракеты. По сведениям Пентагона и японского правительства, снаряд упал на территории Северной Кореи.
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