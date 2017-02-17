Северная Корея не признала результаты вскрытия тела Ким Чен Нама
Руководство КНДР отказывается признавать результаты вскрытия тела сводного брата главы государства, умершего в Малайзии.
По словам посла КНДР в Куала-Лумпуре, малазийская сторона поторопилась с проведением судебно-медицинской экспертизы и сделала вскрытие в одностороннем порядке без разрешения и наблюдения северокорейской стороны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ранее сообщалось, что причиной смерти Ким Чен Нама могли стать неизвестная жидкость, которой ему якобы плеснули в лицо или укол отравленными иглами. По подозрению в причастности к его гибели задержаны три человека.
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