Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом
Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом, если та продолжит поддерживать политический курс США в отношении КНДР.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официального представителя МИД Северной Кореи. Собеседник рассказал изданию: «Правительство Австралии слепо и рьяно придерживается линии США. Если Австралия продолжит упорствовать в следовании курсу Соединенных Штатов по изолированию и подавлению Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи».
Его слова стали ответом на заявление главы МИД Австралии Джули Бишоп, в котором она назвала ядерную программу КНДР «серьезной угрозой» для государства и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
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