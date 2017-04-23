Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом, если та продолжит поддерживать политический курс США в отношении КНДР.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официального представителя МИД Северной Кореи. Собеседник рассказал изданию: «Правительство Австралии слепо и рьяно придерживается линии США. Если Австралия продолжит упорствовать в следовании курсу Соединенных Штатов по изолированию и подавлению Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи».

Его слова стали ответом на заявление главы МИД Австралии Джули Бишоп, в котором она назвала ядерную программу КНДР «серьезной угрозой» для государства и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.