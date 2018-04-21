Северная Корея отказалась от ядерных испытаний

Северная Корея отказалась от ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться на развитии экономики государства.

Об этом стало известно по итогам пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Председатель ТПК и Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что «стратегический курс, концентрирующий все силы на экономическом строительстве, представляет собой самую научную и революционную линию».

Однако КНДР сохранит имеющийся у страны ядерный потенциал, но откажется от дальнейших испытаний баллистических ракет, которые спровоцировали введение санкций в отношении Северной Кореи. Пхеньян прекратит ядерные испытания с 21 апреля. Для этого КНДР закроет ядерный полигон, передает РИА «Новости».

«Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, за кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны», - говорится в постановлении пленума ЦК ТПК.

Новый курс принят партией в преддверии саммита с Южной Кореей, намеченного на 27 апреля.