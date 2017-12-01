Северная Корея отказалась от разоружения
Северная Корея отказалась разоружаться из-за опасений повторения сирийской ситуации, заявила депутат Госдумы Светлана Максимова.
По ее словам, власти КНДР отказались даже от разговора о разоружении.
«Они боятся, что с ними произойдет точно так же, как с Сирией. И говорят, что верить американцам нельзя», — сказала Максимова «РИА Новости».
Ранее российские депутаты посетили Северную Корею. В процессе урегулирования на Корейском полуострове Пхеньян существенную роль отводит России.
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