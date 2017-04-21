Северная Корея готова к «тотальной» войне

Северная Корея готова к тотальной войне, заявил на приеме по случаю 85-й годовщины со дня создания Корейской народной армии атташе посольства КНДР в РФ по вопросам обороны Ким Ён Зин.

По его словам, если США развяжут боевые действия в отношении КНДР, корейские революционные силы нанесут сокрушительный удар и ответят тотальной войной.

«Если они совершат безрассудную провокацию, корейские революционные силы нанесут сокрушительный удар и ответят тотальной войной на тотальную войну, ответят ядерной войне ядерным ударом нашего стиля», — цитирует «РИА Новости» слова дипломата.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла после ракетных испытаний КНДР и возможности проведения нового испытания ядерной бомбы. Президент США Дональд Трамп не исключил военного варианта действий против КНДР.

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