Северная Корея анонсировала новые ядерные испытания
Пхеньян проведет новые ядерные испытания, заявил первый заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен.
По его словам, испытание будет проведено в то время и в том месте, которые сочтут нужными власти страны.
Предыдущие ядерные испытания Пхеньян провел в сентябре 2016 года, несмотря на запрет со стороны Совбеза ООН, сообащет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали о том, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее с целью предотвращения новых испытаний ядерного оружия. Поводом для нанесения удара могут послужить доказательства подготовки Пхеньяна к новому ядерному испытанию. В Минобороны США не стали опровергать информацию о возможном ударе по КНДР. В Пхеньяне в ответ заявили, что не собираются сидеть сложа руки в ожидании американского удара.
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