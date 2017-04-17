Северная Корея анонсировала новые ядерные испытания

Пхеньян проведет новые ядерные испытания, заявил первый заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен.

По его словам, испытание будет проведено в то время и в том месте, которые сочтут нужными власти страны.

Предыдущие ядерные испытания Пхеньян провел в сентябре 2016 года, несмотря на запрет со стороны Совбеза ООН, сообащет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о том, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее с целью предотвращения новых испытаний ядерного оружия. Поводом для нанесения удара могут послужить доказательства подготовки Пхеньяна к новому ядерному испытанию. В Минобороны США не стали опровергать информацию о возможном ударе по КНДР. В Пхеньяне в ответ заявили, что не собираются сидеть сложа руки в ожидании американского удара.

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