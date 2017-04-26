На севере Москвы застрелили женщину-адвоката

На севере столицы убита женщина-адвокат. Злоумышленники произвели в нее несколько выстрелов.

Инцидент произошел в подъезде одного из жилых домов по Алтуфьевскому шоссе. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СКР по Москве.

Следствие рассматривает различные версии совершенного преступления. Одна из них – профессиональная деятельность погибшей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к убийству лица.