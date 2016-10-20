На севере Москвы полиция эвакуировала жильцов из-за найденной в подъезде гранаты

Правоохранительные органы Москвы эвакуировали жильцов подъезда многоквартирного дома, в котором была обнаружена граната.

- Граната обнаружена в подъезде дома 20 по улице 800-летия Москвы. В целях безопасности жильцы подъезда эвакуированы, - цитирует ТАСС представителя столичной полиции.

По словам собеседника агентства, на место происшествия вызваны кинолог с собакой, а также специалисты инженерно-саперного подразделения.