На севере Москвы открывается терракотовая станция метро

Сегодня на севере столицы открывается новая станция метрополитена – «Ховрино».

В настоящее время на станции идут последние приготовления к открытию, с ближайшие дни станция начнет принимать первых пассажиров.

Станция «Ховрино» станет продолжением Замоскворецкой «зеленой» ветки столичного метро.

Главной идеей оформления станции стала цветовая трактовка двух контрастных направлений движения пассажиров и поездов. Платформа будет разделена вдоль на две половины: коричневую и бежевую.

Стены станции отделаны терракотовыми плитами. Полированный гранит двух цветов также выбран как материал оформления пола станции. Квадратные светильники будут крепиться к их верхней части, сообщает РИА Новости.