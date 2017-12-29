На севере Москвы открывается терракотовая станция метро
Сегодня на севере столицы открывается новая станция метрополитена – «Ховрино».
В настоящее время на станции идут последние приготовления к открытию, с ближайшие дни станция начнет принимать первых пассажиров.
Станция «Ховрино» станет продолжением Замоскворецкой «зеленой» ветки столичного метро.
Главной идеей оформления станции стала цветовая трактовка двух контрастных направлений движения пассажиров и поездов. Платформа будет разделена вдоль на две половины: коричневую и бежевую.
Стены станции отделаны терракотовыми плитами. Полированный гранит двух цветов также выбран как материал оформления пола станции. Квадратные светильники будут крепиться к их верхней части, сообщает РИА Новости.
Следующая новость Растения принимают решения в зависимости от «конкурентов»
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии