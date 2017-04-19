На севере Лондона прогремел взрыв
В британской столице в одном из жилых домов района Харинги на севере города прогремел взрыв, сообщает ТАСС.
По предварительной информации, пострадало два человека, один из них – полицейский, он был ранен в руку неизвестным предметом. Другой мужчина получил серьезные ожоги.
У дома находятся машины скорой помощи и пожарные. Проводится расследование.
Также по предварительной информации, взрыв прогремел, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия по звонку о нарушении общественного порядка в Харинги.
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