На севере Лондона прогремел взрыв

В британской столице в одном из жилых домов района Харинги на севере города прогремел взрыв, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, пострадало два человека, один из них – полицейский, он был ранен в руку неизвестным предметом. Другой мужчина получил серьезные ожоги.

У дома находятся машины скорой помощи и пожарные. Проводится расследование.

Также по предварительной информации, взрыв прогремел, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия по звонку о нарушении общественного порядка в Харинги.