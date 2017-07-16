В Севастополе запустили 37 новых троллейбусов с кондиционерами

Министр транспорта России Максим Соколов вместе с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым вывел на улицы города 37 новых троллейбусов. Они были получены в рамках лизингового соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией.

Соколов отметил преимущества нового транспорта: «Низкий пол, наличие кондиционирования, возможность изменения клиренса при подъезде к остановке. Все это говорит о том, что троллейбус будет действительно приятно воспринят жителями и гостями города».

Он также подчеркнул, что новая техника предназначена для маломобильных групп населения и не наносит вред экологии. Врио губернатора добавил, что до конца августа появится еще 41 троллейбус.

Ранее стало известно, что правительство Севастополя заключило контракт с транспортной лизинговой компанией на поставку более 150 автобусов и троллейбусов. В городе уже работают 90 автобусов средней вместительности и 25 низкопольных автобусов большой вместимости, уточнет РИА Новости.