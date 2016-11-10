В Севастополе задержаны украинские разведчики-диверсанты

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали украинских разведчиков-диверсантов, планировавших теракты на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

По словам представителя центра общественных связей ФСБ РФ, 9 ноября в Севастополе были задержаны члены диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины. Отмечается, что у задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, сообщает «Интерфакс».