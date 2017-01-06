В Севастополе задержали мужчину за попытку сжечь флаг РФ
В Севастополе сотрудники частного охранного предприятия задержали мужчину, пытавшегося поджечь российский флаг.
Инцидент произошел в центре города, в Артиллерийской бухте. Свои действия мужчина сопровождал угрозами в адрес властей РФ и ругательствами. Кроме того, он оказал сопротивление как охранникам, так и прибывшим на место происшествия полицейским.
По словам правоохранителей, за последние два с половиной года они впервые столкнулись со столь агрессивным поведением. Они отметили, что от мужчины исходил сильный запах спиртного, однако пьяным его назвать было нельзя, передает РИА «Новости».
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