В Севастополе скончался балетмейстер Вадим Елизаров
Руководитель и основатель севастопольского Театра танца Вадим Елизаров скончался в возрасте 67 лет в Севастополе.
Трагедия произошла во время банкета, сообщает «Комсомольская правда».
Вадим Елизаров являлся художественным руководителем Севастопольского академического театра танца, народным артистом Украины, заслуженным работником культуры Украины, лауреатом Государственной премии АРК, заслуженным деятелем искусств АРК, профессором кафедры хореографии Крымского университета культуры, искусств и туризма.
Общественность считает отчасти виновной в смерти Елизарова государственную систему. Недавно между депутатами Законодательного собрания и театром танцев возник конфликт из-за помещения, которое арендовал театр танцев в Севастополе.
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