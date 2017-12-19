В Севастополе открываются штабы в поддержку президента РФ

Севастопольские ветераны открыли в городе первый штаб в поддержку президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.

В его состав вошли 12 человек. В планах ветеранов открыть аналогичные штабы во всех районах города, в каждом из которых будут работать по 10-15 человек. В числе активистов Ветераны Великой Отечественной войны, военной службы, труда и другие.

Примеру ветеранов последовали севастопольские студенты. Они также создали штаб в поддержку Путина и планируют привлечь к его работе как можно больше молодых людей. По словам студентки филиала МГУ Марии Гонтаревой, возглавляющей штаб, молодежь города благодарна президенту за воссоединение Севастополя с Россией и готова голосовать за него на предстоящих выборах, передает «ФедералПресс».