В Севастополе ограничат губернаторские полномочия двумя сроками

Как сообщил представитель пресс-службы законодательного собрания, депутатами Севастополя подготовлен законопроект, который предусматривает внесение изменений в Устав города. Документ рассмотрят во втором чтении на ближайшем пленарном заседании 24 ноября.

Ранее, 18 октября был принят новый законопроект, в который были внесены поправки относительно проведения выборов главы города Севастополя.

- В основном все поправки, поступившие к нам в комитет, носят уточняющий характер и не касаются основных статей, в том числе о прямых выборах губернатора, – рассказал руководитель комиссии по законодательству Виктор Посметный.

В документ от 18 октября было внесено семь поправок, одна из которых ограничивает количество возможных сроков, на которые может быть предложена одна и та же кандидатура на губернаторский пост. Внесенные поправки также предполагают дополнения в статью закона о том, что одно и то же лицо не имеет право замещать губернатора более двух раз подряд, сообщает «Федерал Пресс».