В Севастополе найдена 500-килограмовая авиабомба времен ВОВ

В Севастополе обнаружена авиабомба SC-500 времен Великой Отечественной войны. Боеприпас находился в земле на глубине всего 20 см.

Бомба найдена в парке, неподалеку от Исторического бульвара. В пресс-службе городского управления МЧС отметили, что тип взрывателя позволяет транспортировку боеприпаса, поэтому бомба будет вывезена на полигон за пределы города, передает «Интерфакс».

В настоящее время место обнаружения бомбы оцеплено полицией. Специалисты займутся боеприпасом 17 марта.