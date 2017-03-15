В Севастополе найдена 500-килограмовая авиабомба времен ВОВ
В Севастополе обнаружена авиабомба SC-500 времен Великой Отечественной войны. Боеприпас находился в земле на глубине всего 20 см.
Бомба найдена в парке, неподалеку от Исторического бульвара. В пресс-службе городского управления МЧС отметили, что тип взрывателя позволяет транспортировку боеприпаса, поэтому бомба будет вывезена на полигон за пределы города, передает «Интерфакс».
В настоящее время место обнаружения бомбы оцеплено полицией. Специалисты займутся боеприпасом 17 марта.
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