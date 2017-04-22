Севастополь простился с погибшим в Сирии российским офицером

Жители Севастополя и сотни военных присутствовали на церемонии прощания с российским военным советником майором Сергеем Бордовым, который погиб в Сирии 18 апреля 2017 года. Церемония прощания прошла в Матросском клубе Севастополя.

Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко сказал: «И хоть он погиб далеко, но он защищал нашу родину, делал все, чтобы те взрывы в Санкт-Петербурге, гибель невинных людей не могли еще раз произойти на нашей территории».

Бордов погиб 18 апреля в Сирии после того, как боевики напали на военный гарнизон правительственных войск. Офицер смог организовать действия сирийских военных так, что террористы не прошли в жилой городок. В бою Бордов был смертельно ранен. Майор представлен к государственной награде посмертно, сообщает ТАСС.